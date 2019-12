Acusado, mas não condenado: o futuro do Presidente Trump começa hoje a ser decidido

Poucos momentos foram tão decisivos para a demissão de Richard Nixon, o primeiro e único Presidente norte-americano a sair da Casa Branca no meio de um processo de destituição, como o que aconteceu a 5 de Agosto de 1974. Em cumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal, a Casa Branca tinha acabado de divulgar as cassetes em que se ouvia o Presidente a combinar com o seu chefe de gabinete uma estratégia para bloquear as investigações sobre o caso Watergate, e a confirmação de que Nixon mentira durante dois anos sobre o seu envolvimento fez-lhe perder o apoio dos congressistas republicanos que até aí o defenderam com unhas e dentes.

Continuar a ler