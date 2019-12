Turismo de Portugal vai dar prémios às melhores fotos do património UNESCO

A Universidade de Coimbra, a arte rupestre do Vale do Côa, a dieta mediterrânica, os mosteiros de Alcobaça, Batalha e Jerónimos ou os centros históricos de Guimarães, Porto, Évora e Angra do Heroísmo e, desde este ano, o Palácio Nacional de Mafra, o Bom Jesus de Braga e os Caretos de Podence. Um pouco por todo o país, sem esquecer as ilhas, monumentos, paisagens e tradições classificadas como Património Mundial pela UNESCO servem de cenário à nova campanha de promoção do Turismo de Portugal, intitulada #HeritageToShare.

O objectivo é que os próprios portugueses e turistas estrangeiros contribuam para a criação dos conteúdos da campanha, através da partilha nas redes sociais de fotografias e histórias pessoais relacionadas com o local fotografado, “reforçando o envolvimento das pessoas com o país”. “O património existe também em cada um de nós, no nosso passado, nas histórias que vamos guardando connosco. Todos transportamos histórias, que devem ser conhecidas, valorizadas e preservadas”, lê-se na página do Turismo de Portugal.

Para incentivar a participação, há um passatempo a decorrer. Basta partilhar no Instagram uma fotografia de um local classificado como Património Mundial pela UNESCO em Portugal, “acompanhada de uma história pessoal”; usar a hashtag #HeritageToShare, identificar a conta @visitportugal e manter o perfil público enquanto o passatempo decorrer.

Cada participante pode concorrer várias vezes, desde que com imagens e textos diferentes. Para o passatempo, apenas são considerados os 17 bens materiais classificados pela UNESCO. Os cinco vencedores ganham “uma viagem de ida e volta para uma pessoa, estadia de duas noites e uma experiência a definir pelo Turismo de Portugal”.

Para a entidade portuguesa, o património “é cada vez mais um factor de valorização dos territórios e, consequentemente, da experiência turística”. “Ao desenvolver iniciativas de promoção do país sustentadas em conteúdos de elevado valor turístico, cultural e patrimonial, procura-se atrair públicos mais qualificados e com capacidade de estadas mais prolongadas no país”, acrescenta o Turismo de Portugal em comunicado.

A campanha teve início este mês e prolonga-se durante o próximo ano. Estima-se um investimento total de “cerca de 200 mil euros”.