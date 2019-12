Fernando Lemos no estendal – as ampliações de fotografias inéditas

Quando em Novembro de 2009 Fernando Lemos aterrou em Lisboa para mais uma inauguração do seu trabalho como fotógrafo — desta vez na Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão — não veio “apenas” apresentar algumas das imagens que lhe haviam dado um estatuto incontornável e pioneiro na história da fotografia portuguesa contemporânea.

Foi o primeiro dos surrealistas a escolher a imagem fotográfica como suporte com consequência e intenção declarada de agitar as águas. Boa parte dos negativos registados entre 1949 e 1952 entre a nata da intelectualidade portuguesa da época — que incluía oposicionistas ao Estado Novo mais ou menos declarados, mais ou menos interventivos — nunca tinham sido ampliados para um juízo posterior sobre se deveriam ser mostrados publicamente ou não.

Feitas as ampliações num pequeno laboratório em Lisboa, decidiu-se pela reprodução de várias fotografias inéditas que viajariam até Famalicão para se juntarem às já existentes na colecção da Fundação. Este estendal de secagem de provas mostra algumas imagens já publicadas com outras nunca antes mostradas publicamente, casos do retrato do filósofo e ensaísta Agostinho da Silva ou da escritora brasileira Lygia Fagundes Telles.

A sua carreira de mais de 60 anos, dividida entre Portugal e o Brasil, tocou várias áreas. Fixou o retrato da vanguarda artística portuguesa, renovando a linguagem fotográfica de um país atrasado, e fez-se designer no país onde se exilou do salazarismo e onde acabou por morrer, em São Paulo, nesta terça-feira.