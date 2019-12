Orçamento da Segurança Social: mais do mesmo?

A apresentação do Orçamento do Estado (OE) é sempre um momento de renovadas esperanças, reforçadas este ano por coincidir com o Advento, um tempo de preparação e de alegria para os cristãos que esperam o nascimento de Jesus Cristo.

Neste contexto, a promessa de saldo orçamental positivo permite perspetivar boas notícias para outras áreas, nomeadamente na segurança social. Será, no entanto, que é assim?

Parte I –​ O que está

No programa eleitoral do partido que suporta o atual Governo foi prometido que continuaria “o aumento das pensões no estrito respeito pelas regras definidas numa lei de bases da Segurança Social”.

O cumprimento estrito desta promessa parece estar assegurado na medida em que os valores de atualização previstos no OE estão em linha com o previsto no quadro legal, o que significa que a generalidade dos pensionistas (pensão inferior a 877,62€) verá a sua pensão aumentada em 0,7%.

Uma outra medida prevista está relacionada com o Complemento Solidário para Idosos (CSI) e corresponde à “não consideração, até ao segundo escalão, dos rendimentos dos filhos na avaliação de recursos do requerente”. Esta proposta responde parcialmente às preocupações da OCDE, mas não responde a uma necessidade mais profunda e que se prende com a criação de uma condição de recursos única, aplicada a todas as prestações de natureza não contributiva e que, de forma efetiva, permita identificar as situações de carência e pobreza.

Parte II – O que não está

O OE 2020 pode ser analisado pelo que inclui, mas também pode ser analisado pelo que ignora, destacando-se, nesta matéria, dois temas: poupança e transformação digital.

No que respeita ao estimulo à poupança, a atual proposta de OE não revela qualquer sinal animador. Com efeito, as deduções previstas para 2019, e que não ultrapassavam os 400€, deverão manter-se inalteradas em 2020.

Esta ausência de estimulo à poupança, num quadro em que a poupança em Portugal está em níveis históricos mínimos (5,9% no 2.º trimestre de 2019), tem um efeito sobre a sustentabilidade futura da Segurança Social que não pode ser negligenciável.

No que respeita à transformação digital, pilar central da modernização do sistema de Segurança Social, o OE 2020 apresenta um conjunto de medidas avulsas que, sendo positivas, não correspondem a um plano global de transformação digital (que, aliás, obrigaria a um esforço financeiro de montante significativo).

Parte III – Os amanhãs que cantam

Sendo certo que “no longo prazo estamos todos mortos” (como diria Keynes), também não é menos verdade que o exercício orçamental anual deve ser muito mais do que um exercício de curto prazo.

Assim, e de acordo com o OE 2020, “o saldo do sistema (previdencial) deverá passar de excedentário em 2020 (0,8% do PIB) para deficitário em 2030 (-0,2%), agravando-se até 2040 (-1%), altura em que inverterá a tendência, prevendo-se que atinja -0,4% do PIB no final do horizonte”. E acrescenta, com otimismo, que, apesar de negativos, “estes resultados são melhores que os apresentados” anteriormente, sendo que a utilização do FEFSS “a partir do final dos anos 20, deverá conduzir a um esgotamento na segunda metade da década de 50”, previsão esta que “representa uma melhoria substancial face à anterior projeção, na qual se previa o esgotamento do FEFSS no final da década de 40”.

Ou seja, dito de uma outra forma, o OE para 2020, não clarificando a real situação financeira do sistema previdencial, diz-nos que os beneficiários do sistema que não “estejam por cá” a partir de 2050 não se devem preocupar, sendo que, quanto aos restantes, depois logo se vê…

Parte IV – Epílogo

A elaboração de uma proposta de OE numa pequena economia aberta como a portuguesa é sempre um exercício difícil e exigente. Com efeito, num quadro em que o crescimento das receitas está muito limitado e sujeito a condicionantes exógenas incontroláveis e a redução da despesa é uma tarefa difícil, o exercício orçamental deve, antes de mais, ser um exercício de eficiência na alocação dos recursos disponíveis.

Infelizmente, o OE para 2020 em matérias de Segurança Social não parece traduzir esta necessidade. Com efeito, o que está é pouco, o que falta é muito… e os “amanhãs que cantam” não nos tranquilizam.

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico