Fiat Chrysler e PSA Peugeot fundem-se, Carlos Tavares é o novo CEO

A Fiat Chrysler e PSA Peugeot (proprietária da Peugeot, Citroën e Opel) anunciaram nesta quarta-feira a sua fusão, constituindo-se como o quarto maior fabricante de automóveis, com vendas de 8,7 milhões de carros por ano. O português Carlos Tavares foi nomeado CEO da nova empresa

A Fiat Chrysler Automobiles e a PSA Peugeot referem que os seus conselhos de administração assinaram um acordo vinculativo para fundir os dois fabricantes de automóveis, com participações de 50% de cada uma das companhias. As empresas consideram que a fusão vai posicionar a nova empresa para “aproveitar com sucesso as oportunidades apresentadas na nova era da mobilidade sustentável”.

Numa declaração conjunta, as empresas informaram que o presidente da Fiat John Elkann vai presidir à administração do grupo, que terá sede na Holanda. Já o actual presidente executivo da Peugeot desde 2014, Carlos Tavares, vai ser o novo líder executivo (CEO) durante os próximos cinco anos e será também membro do Conselho de Administração, que terá 11 membros, dos quais seis serão nomeados pela PSA.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O acordo para esta fusão já havia sido confirmado no final de Outubro. Nessa altura, ambas as empresas anunciaram, em comunicado, que pretendem trocar metade das suas acções para se tornarem no quarto maior fabricante automóvel do mundo no que diz respeito às vendas, atrás da Volkswagen, Toyota e Renault-Nissan.

Os dois conselhos de administração “partilham a convicção de que esta decisão ousada” criará um novo líder na indústria — de facto, acrescenta o comunicado, as receitas combinadas de ambas as empresas chegariam aos 170 mil milhões de euros com “um lucro operacional recorrente de mais de 11 mil milhões de euros”, de acordo com as contas feitas com base nos resultados de 2018, que excluem a Magnetti Marelli e a Faurecia (que tem fábricas em Portugal).

Em Outubro, as duas empresas acrescentaram que esta fusão não iria levar ao encerramento de nenhuma fábrica.