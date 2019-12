Olympiacos assume liderança isolada na Grécia com goleada

O Olympiacos derrotou nesta quarta-feira em casa o Larissa por 4-1, um resultado que permite à formação orientada pelo técnico português Pedro Martins assumir provisoriamente a liderança isolada na Liga grega de futebol.

O clube do Pireu resolveu cedo o problema contra o 7.º classificado e marcou quatro golos na primeira parte: Os dois primeiros por intermédio do grego Georgios Masouras (nove e 11 minutos), o terceiro através do argelino El Arbi Soudani (17’) e, aos 35’, o marroquino Youseff El Arabi converteu com sucesso o quarto tento para os da casa, fixando o 4-0 com que chegou o intervalo.

No segundo tempo, o Olympiacos, que teve apenas um português no “onze" (o guarda-redes José Sá), desacelerou e permitiu que o Larissa equilibrasse a partida, obtendo o seu golo de honra à passagem dos 56 minutos, pelo egípcio Amr Warda.

Com a vitória, o Olympiacos descolou do rival PAOK na liderança da liga helénica, somando 37 pontos em 15 jornadas, porém, a equipa treinada por Abel Ferreira, que conta com 34 pontos, mas menos um jogo, pode voltar a juntar-se no topo da tabela já na sexta-feira, na deslocação ao terreno do Panionios, que segue em penúltimo lugar com apenas seis pontos em 14 jogos.