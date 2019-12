Cristiano Ronaldo decidiu com mais um golo sobrenatural

A quatro dias de defrontar a Lazio em Riade, na Arábia Saudita, na Supertaça de Itália, Cristiano Ronaldo voltou a dar uma demonstração de força. O avançado português não foi poupado na deslocação da Juventus a Génova, para defrontar a Sampdoria na 17.ª jornada da Serie A, e fez no final da primeira parte mais um golo ao alcance de muito poucos: com uma elevação impressionante, Ronaldo ganhou de cabeça aos defesas rivais e fez o golo da vitória da Juventus, por 2-1.

É um pássaro? É um avião? Não, é Super-CR7 a saltar mais alto que toda a defesa adversária e a fulminar completamente as redes da Sampdoria. Golaço! pic.twitter.com/c7rKBaLsJG — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 18, 2019

Com Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala no “onze”, a Juventus sentiu algumas dificuldades no Luigi Ferraris, mas a qualidade dos avançados “bianconeri” fez a diferença. Aos 19 minutos, depois um aviso de Ramírez, Alex Sandro assistiu Dybala e o argentino, de primeira com o pé esquerdo, fez o primeiro grande golo do jogo.

Um erro da defesa de Turim aos 35’, ainda permitiu que Gianluca Caprari restabelecesse o empate, mas em cima do intervalo, Ronaldo decidiu: com Alex Sandro novamente no papel de assistente, o “7” da Juventus consegue colocar os seus pés acima da cintura de Nicola Murro, defesa da Sampdoria, e rematou de cabeça para o fundo da baliza da Sampdoria. Foi o sexto golo de Ronaldo nos últimos cinco jogos da Juventus.