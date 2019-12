Ana Catarina Nogueira começa a disputar sexta-feira o Master Final

Começou 2019 fora do top-20 mundial, mas após uma época excelente, onde alcançou a proeza de vencer o Madrid Master, um dos quatro torneios mais importantes do circuito do World Padel Tour (WPT), Ana Catarina Nogueira terá a oportunidade de concretizar nesta sexta-feira um dos grandes objectivos da sua carreira: disputar o Master Final, em Barcelona, torneio onde apenas participam os 16 melhores jogadores do WPT. A estreia de jogadora portuguesa, 6.ª do ranking mundial, será frente à dupla formada por Delfina Brea e a espanhola Beatriz González.

Após uma segunda metade da época que superou as melhores expectativas - a padelista de 41 anos chegou pelo menos às meias-finais em seis dos últimos oito torneios do WPT -, Ana Catarina Nogueira, que em Barcelona voltará a jogar ao lado da espanhola Paula Josemaría, chega ao Master Final com o estatuto de terceira cabeça-de-série, o que evitou um confronto com as principais favoritas na ronda inaugural.

Para esta quinta-feira estão agendados os dois primeiros jogos do quadro feminino (Reiter/ Navarro-Triay/Sainz, às 11h00; Alayeto/Alayeto- Marreno/Ortega, às 16h00) e masculino (Silingo/Mieres-Belasteguín/Tapia, às 13h30; Botello/Ruiz-Navarro/Lebrón, às 19h30), mas a partida dos quartos-de-final de Ana Catarina Nogueira será apenas disputada na sexta-feira.

A jogadora portuense entrará no central court do Palau Sant Jordi às 11h00 portuguesas, e terá do outro lado do campo a argentina Delfina Brea, com quem fez dupla em 2018, e Bea González, espanhola que completou em Novembro 18 anos e é uma das grandes promessas do padel mundial.

Se conseguirem superar a dupla hispano-argentina, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría vão disputar as meias-finais no final da tarde de sábado, onde terão como adversárias as vencedoras do confronto entre Alejandra Salazar/Ariana Sánchez/Elisabet Amatriaín/Patricia Llugano.