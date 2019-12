Morreu o cantor e compositor espanhol Patxi Andión

O cantor e compositor Patxi Andión, 72 anos, morreu na manhã desta quarta-feira quando o seu Land Rover se despistou numa estrada da província de Sória, Espanha, noticia o diário El País.

Paxti Andión deixa uma carreira de 50 anos que inaugurou com o disco Retratos e que este ano festejou com La Hora Lobicán (a hora do lobo), parte primeira de um díptico que deverá completar-se com Profecía, e que apresentou em Portugal com concertos em Águeda, Lisboa e Porto.

Foi também precisamente há 50 anos que se apresentou pela primeira vez no país, no programa da RTP Zip-Zip, dando início a uma relação de amizade com cantautores e poetas portugueses que se manteve até hoje, lembrou Nuno Pacheco nas páginas do Ípsilon num artigo que em apresentava o seu disco de 2018 e abria o apetite dos leitores para os concertos no Centro de Artes de Águeda, na Aula Magna e na Casa da Música.

“Costuma dizer-se que a hora do lobo é a hora em que o cão se confunde com o lobo e o lobo com o cão. E o homem tem a sua personalidade dividida entre o cão, animal doméstico, sossegado, e o lobo, que é um assassino”, disse ao Ípsilon em Setembro este cantor e compositor nascido em Madrid mas de ascendência basca, que o franquismo censurou e que a PIDE chegou a expulsar de Portugal. Exilado em França, foi amigo de José Afonso e de Ary dos Santos (que o traduziu) e, mais recentemente, colaborou com a fadista Ana Moura.