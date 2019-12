Microsoft revela nova Xbox. O humor da Internet não se fez esperar

A tempo do Natal de 2019, a Microsoft decidiu revelar o visual e alguns detalhes da sua próxima consola: a Xbox Series X, uma máquina em forma de paralelepípedo mais conhecida pelo nome de código Scarlett. Só estará pronta a tempo do Natal de 2020, mas a empresa adianta que será quatro vezes mais poderosa do que o último modelo da Xbox, a One X, e que virá com mais memória, melhor resolução, melhor capacidade gráfica, e permitirá jogos mais rápidos com menos tempo de carregamento.

A cerimónia anual de videojogos Game Awards, em Los Angeles, EUA, foi o palco escolhido para a apresentar. À primeira vista, a Scarlett é maior que o habitual para uma consola, relembrando um arranha-céus em miniatura ou uma torre de computador. O formato incomum de um paralelepípedo já inspirou vários memes nas redes sociais, com utilizadores a comparar a consola com um frigorífico, ou uma mesa de apoio para a rival PlayStation da Sony.

Apesar do visual pouco habitual, a consola tem um design minimalista e, tirando o logótipo da Xbox no topo e uma ranhura para inserir videojogos, poderia passar mesmo por parte da mobília. Na apresentação da consola, em Los Angeles, Phill Spencer, responsável pela divisão da Xbox da Microsoft, diz que o objectivo do “design industrial” é ajudar a consola a “desaparecer” numa sala e que o visual era uma consequência da capacidade e da necessidade de arrefecimento. Por exemplo, o painel superior da consola deve funcionar como uma ventoinha para a máquina no interior.

“A nossa Xbox mais poderosa até agora vai definir um novo padrão para performance, rapidez e compatibilidade”, argumentou Spencer no palco da Game Awards, em Los Angeles.

Nos últimos anos, com o aumento de serviços de streaming de entretenimento – como o Netflix e o HBO – as marcas de consolas têm-se esforçado para oferecer serviços de videojogos na cloud. Estes serviços usam servidores físicos para disponibilizar o conteúdo através da Internet. É uma forma dos jogadores poderem aceder aos títulos que compram em vários ecrãs distintos sem terem de descarregar recorrentemente o conteúdo. Basta que tenham uma ligação (rápida) à Internet. Recentemente, tanto a Apple como o Google apresentaram propostas do género.

Além disso, a nova consola da Microsoft deverá ser compatível com os jogos lançados para as três gerações de consolas Xbox anteriores. Para já, o Halo Infinite (um jogo de tiros na primeira pessoa) é o único título novo confirmado.

“Há programadores de todo o mundo já a trabalhar na criação de conteúdo para a Xbox Series x, e os nossos 15 estúdios de videojogos Xbox também estão a desenvolver uma variedade de jogos exclusivos para a Xbox”, adiantou, no entanto, Philip Spencer em palco.

A apresentação da Xbox Series X chega alguns meses depois de a Sony confirmar que a PlayStation 5 também estará pronta para o final de 2020.