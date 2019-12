PPP de Vila Franca de Xira quase duplicou cuidados. Mas foi insuficiente para a procura

O novo Hospital de Vila Franca de Xira permitiu, em seis anos, quase duplicar os cuidados à população nas áreas do internamento e do ambulatório. Assim como nas consultas externas, com um crescimento de 76%. Mas o aumento da resposta não foi suficiente para acompanhar o crescimento da procura, com as listas e os tempos de espera nas consultas e cirurgias a subir durante esse período.

