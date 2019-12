Ministério da Justiça prepara remoção de amianto em 39 tribunais

O Ministério das Justiça prepara-se para remover materiais com amianto de 39 tribunais. De acordo com a informação avançada apor fonte oficial do ministério liderado por Francisca Van Dunem ao PÚBLICO, “encontram-se em fase de elaboração os procedimentos referentes às 36 remoções pontuais de amianto” identificadas nas quatro fases de um processo de análise que tem decorrido desde 2015. O governo prevê que as intervenções nestes 36 edifícios, que correspondem a “remoções pontuais de materiais com amianto” como “depósitos de água, caldeiras, autoclismos e mástique em janelas”, sejam levadas a cabo em 2020, mas não especifica quais são os tribunais nem o montante envolvido.

