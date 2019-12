Homem detido por suspeita de violar menina de 13 anos

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, de 39 anos, suspeito de um crime agravado de violação de que foi vítima uma menina de 13 anos, em Azeitão, no distrito de Setúbal.

“Os factos tiveram lugar em Setembro do transacto ano, quando o presumível autor ofereceu boleia à vítima, uma criança de 13 anos que conhecia desde tenra idade, a conduziu para um local ermo e, recorrendo à força física, dela abusou sexualmente”, descreve o Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da PJ, num comunicado.

O episódio terá ocorrido em 2018, mas só em Outubro deste ano a família da rapariga apresentou queixa. Tudo porque a menina, ameaçada pelo agressor e temendo que a família não acreditasse nela, não revelou o que se terá passado. Só este ano, após ter iniciado uma relação afectiva, acabou por revelar o que aconteceu ao namorado. Este indignado com a situação contou tudo à mãe da rapariga, que acabou por apresentar queixa na Judiciária.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O alegado agressor conhecia a vítima há alguns anos, porque tinha mantido uma relação intermitente com uma sua meia-irmã, já maior de idade. Um dia encontrou a menina e ofereceu-lhe boleia. Esta, como o conhecia bem, aceitou. Mas o alegado agressor em vez de a levar a casa, como prometera, transportou-a até um lugar isolado, onde trancou as portas do carro e a obrigou a manter relações sexuais com ele. Não terá usado preservativo. No entanto, os vestígios do acto apagaram-se face ao tempo que entretanto passou. Tal obrigou a PJ a recolher outro tipo de indícios criminais (como a localização dos telemóveis no dia da ocorrência) para tentar reconstituir o que aconteceu. Os elementos recolhidos terão confirmado o depoimento da vítima, que, segundo um responsável ligado ao inquérito, apresentou um discurso coerente ao longo da investigação.

O medo das ameaças do agressor e a pressão a que este sujeitou a menina, convencendo-a que ninguém iria acreditar nela ou que iriam achar que ela propiciara o que acontecera, levaram a rapariga a manter o silêncio. Ao longo deste último ano, a vítima terá evitado cruzar-se com o suspeito, recusando ir a locais que este frequentava. No entanto, por vezes, os dois acabaram por se cruzar, apresentando ambos um comportamento estranho testemunhado por várias pessoas.

O suspeito, que trabalha no sector da hotelaria e não possui antecedentes criminais, será presente esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Setúbal para aplicação das medidas de coacção.