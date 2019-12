Orçamento para 2020 é primeiro a prever excedente desde o 25 de Abril

No P24 desta terça-feira, ouça o comentário do director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020, entregue por Mário Centeno à Assembleia da República nesta segunda-feira, já perto da meia-noite.

O OE 2020 é apresentado oficialmente pelo ministro das Finanças nesta manhã de terça-feira. Acompanhe aqui a cobertura completa.

Subscreva o P24 para receber novos episódios acabados de publicar. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã clique aqui se usar a aplicação do iPhone e aqui se preferir o Spotify. Estamos também no SoundCloud e em outras aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.