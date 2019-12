Esquerda diz que Orçamento é insuficiente, direita critica carga fiscal

Insuficiências, falta de compromisso, demasiada carga fiscal e demasiado excedente orçamental. Foi assim que os partidos à esquerda e direita do Governo socialista resumiram a proposta de Orçamento do Estado para 2020 apresentada esta segunda-feira. Se à esquerda do PS este orçamento tem insuficiências, à direita é a carga fiscal sobre os contribuintes que preocupa.

