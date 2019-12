Mesa de Natal alternativa: um “queijo” de caju e um paté de lentilhas e azeitonas

Rolo de “queijo” de caju e za'atar (e paté de lentilhas e azeitonas), por Cocoon Cooks

Do que precisas:

- 3 chávenas (300 gramas) de cajus crus demolhados durante, no mínimo, quatro horas (preferencialmente durante a noite);

- 3 c. sopa sumo de limão;

- 1 c. sopa levedura nutricional (opcional);

- 1/2 c. chá sal marinho;

- 1 pitada de pimenta preta moída-

Mix de especiarias Za'atar (para polvilhar):

- 1 c. sopa sumac;

- 1 c. sopa sementes de sésamo;

- 1 c. sopa orégãos;

- 1 c. sopa tomilho;

- 1/4 c. chá cominhos em pó;

- 1/2 c. chá sal marinho.

Como fazer, passo a passo:

1- Começar por preparar e medir todos os ingredientes. Vai melhorar a tua dinâmica na cozinha;

2- Demolhar os cajus durante a noite (ou, pelo menos, durante quatro horas);

3- Lavar e escorrer os cajus demolhados;

4- Colocar os cajus e os restantes ingredientes do queijo (excepto as especiarias za'atar) no robot de cozinha ou no liquidificador;

5- Processar até obter uma pasta espessa e molhada;

6- Colocar a pasta sobre uma folha de papel vegetal e rolar até formar um rolo homogéneo;

7- Enrolar o rolo no papel vegetal e colocar no frigorífico durante pelo menos 30 minutos;

8- Entretanto, juntar todos os ingredientes das especiarias za'atar numa pequena tigela e misturar;

9- Quando o rolo estiver bem frio, retirar do frigorífico e polvilhar as especiarias sobre e à volta do rolo;

10- A quantidade de especiarias é suficiente para cobrir todo o “queijo”, portanto deve enrolar-se o rolo nas especiarias até estar totalmente coberto.

Paté de lentilhas e azeitonas

Do que precisas:

- 1 chávena (165 gramas) de lentilhas verdes cozidas, lavadas e escorridas

- 2 chávenas (240 gramas) de azeitonas, sem caroços (nós usámos verdes, pretas e kalamata)

- 1/4 chávena (50 gramas) de pimentos assados

- 1 dente de alho, sem gérmen central

- 2 c. sopa sumo de limão

- 1 c. chá orégãos

- 1/2 c. chá pimenta preta moída

Como fazer:

1- Colocar todos os ingredientes no robot de cozinha ou no liquidificador e processar durante cerca de um minuto ou até a mistura estar completamente homogénea;

2- Transferir o paté para uma tigela e refrigerar antes de servir.