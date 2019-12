Bowie, a biografia ilustrada de alguém que mudou o mundo

Bowie – uma biografia tem uma particularidade. David Bowie é certamente um dos artistas mais biografados e o que esta nova biografia tem de diferente é o facto de narrar a história de David Robert Jones de forma ilustrada. O recurso à ilustração não é despiciendo e combina bem com alguém que sempre usou todo o tipo de expressão artística para se expressar — e que até a usou na capa de um dos seus derradeiros discos de originais (Reality, 2003).

Na prática, trata-se do método ideal para a introdução à obra genial de alguém que alterou profundamente a produção musical a partir dos anos 70 e deixou um legado que está para lá do estrito universo musical. O mérito de Bowie – uma biografia reside mais na forma simples e directa como condensa a rica e preenchida vida de David Bowie (1947-2016) e não propriamente no rigor histórico. A esse nível, diga-se, o livro resvala, por vezes, na imprecisão ou até no erro: o londrino nasceu em Brixton e não em Bromley... Nada que o próprio, sempre dado à exploração entre o facto e a ficção, entre a realidade e a personagem, não apreciasse.

O que a ilustradora María Hesse e Franz Ruis fazem neste livro é prestar homenagem ao homem que quis vender o mundo e acabou a transformá-lo com as suas piruetas de camaleão, acrescentando pormenores à última fase da sua carreira, como a oferta de Robert Smith na festa do 50.º aniversário: um camaleão fossilizado. As ilustrações ingénuas de Hesse (autora de Frida – Uma biografia) acompanham a mudança de guarda-roupa do personagem que se multiplicou por vários heterónimos (de Ziggy Stardust a Lázaro) e dão-nos a imagem correcta da importância de alguém que mudou “mais vidas do que qualquer outra figura pública”, como dele disse o biógrafo David Bucley.

Leia-se a propósito When Ziggy Played Guitar – David Bowie and Four Minutes thar Shook the World, de Dylan Jones, para perceber como é que o dia 6 de Julho de 1972 transformou a vida do autor e de uma geração de futuros músicos entrevistados na obra: de Siouxsie (Siouxsie Sioux, dos Siouxsie and the Banshees, a Gary Kemp, dos Spandau Ballet, ou Nick Rhodes, dos Duran Duran). Bastaram os quatro minutos de Starman no programa de televisão Top op the Pops. Essa foi a primeira transformação. A última foi quando se despediu com o belo e sombrio Black Star e se eternizou na nossa memória global. E a vida foi uma obra de arte. R.I.P.