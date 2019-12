André Ventura

O PÚBLICO fez bem em dissecar no editorial de sábado o caso do excesso da palavra vergonha no Parlamento. O que Ferro Rodrigues fez tem outra interpretação: plasmar como faz o deputado Ventura quase todas as acções dos outros partidos ou instituições do país, sobretudo o Governo e Partido Socialista, como vergonha, significa uma insuportável e não-democrática soberba moral do seu autor. Ele vê sistematicamente o que todos os outros não veriam. E o que ele vê é de uma gravidade extrema e é imoral. Provoca vergonha. Os outros partidos, que não vêem essa gravidade extrema das coisas, são cúmplices activos ou passivos dos imorais e, na verdade, depreende-se, na prática usurpadores. Resta ao país o iluminado Ventura, o único que vê e que porventura está por via disso eivado do poder de sentenciar a moral. Ora, esta linha discursiva é levada ao extremo e ao absurdo, antidemocrática. Na democracia há várias razões possíveis que justificam os factos e várias maneiras possíveis de resolver problemas e portanto devem debater-se. Nos respectivos méritos. Se tudo o que se passa à volta do deputado Ventura é “uma vergonha”, então ele que quer fazer-se passar pelo único que “vê”, tem de necessariamente de ambicionar tornar-se no Messias que vem abrir os olhos aos outros todos. Imaginamos onde isso iria dar. Ferro Rodrigues esteve certo.

José Freitas, Bruxelas

Tavira

Em Tavira, a cidade da dieta mediterrânica, está a nascer uma ponte rodoviária no coração do centro histórico. E para que o trânsito possa fluir, um jardim público na margem do rio Gilão vai ser cortado ao meio e uma nova rua vai surgir. As pontes têm por hábito unir. A nova ponte tavirense ficará na história por separar. De um lado está um executivo municipal com tiques de autoritarismo, do outro estão todas as boas razões do planeamento urbano contemporâneo e racional, o movimento de cidadãos Tavira Sempre que tenta evitar a todo o custo um disparate irreversível, a manifestação pública de desagrado de arquitectos como Álvaro Siza, Souto Moura e Carrilho da Graça.

Mas este diferendo não se pode resumir a um conflito local entre tavirenses. Deve ser visto no contexto do municipalismo fulgurante que avança por todo o país. Com as câmaras a terem cada vez mais poder, maior orçamento, enormes responsabilidades em múltiplos sectores da sociedade, quem as trava quando descarrilam para opções erradas e que trazem consequências muito duradouras? Estarão os executivos municipais todos eles preparados para assumir o enorme rol de competências que Lisboa quer transferir?

Tavira, afinal de contas não mais do que uma qualquer pequena cidade e concelho no Sotavento algarvio, faz-me crer que não! E Tavira deixa-me ficar a pensar com os meus ‘botões’. Quantas Taviras destas existirão por esse Portugal adiante? Que país estamos nós a deixar aos nossos filhos e netos? Preocupante, muito preocupante...

Nuno de Santos Loureiro, Tavira