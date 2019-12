Pervez Musharraf condenado à morte no Paquistão 20 anos após golpe de Estado

O antigo Presidente paquistanês Pervez Musharraf, que chefiou o país após um golpe de Estado militar em 1999, foi condenado à morte, esta terça-feira, por um tribunal especial antiterrorismo.

O general na reforma foi acusado de alta traição e subversão da Constituição paquistanesa, em 2013, e estava a receber tratamento médico no Dubai desde 2016.

Musharraf foi julgado e condenado por suspender a Constituição do país em Novembro de 2007 para impor a lei marcial.

Na altura, disse que a medida tinha como objectivo combater os militantes islâmicos no âmbito da luta antiterrorismo lançada pelos EUA após os atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001. Mas a sua verdadeira intenção era purgar o Supremo Tribunal, que se preparava para considerar ilegais as eleições presidenciais do mês anterior, que deram a vitória ao general.

A sentença foi decidida por um painel de três juízes, com dois juízes a votarem a favor da condenação à morte e um a votar contra.

Pervez Musharraf, um general do Exército paquistanês, chegou ao poder em 1999 num golpe de Estado militar e foi Presidente até 2008.

Em Outubro de 2007 venceu as eleições presidenciais de forma esmagadora devido à ausência do país, no exílio, de figuras da oposição como Nawaz Sharif e Benazir Bhutto.

Viria a renunciar ao cargo em Agosto de 2008 perante a certeza de que iria ser destituído pelo Parlamento paquistanês.