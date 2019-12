Decisão histórica: Papa abole segredo pontifício para denúncias de abusos sexuais

O Papa Francisco anunciou esta terça-feira o fim do segredo pontifício nos casos de violência sexual e de abuso de menores cometidos por padres, a maior mudança de sempre na forma como a Igreja Católica lida com estes casos.

O documento do Papa apoia práticas em vigor em alguns países, como os Estados Unidos, como relatar às autoridades civis suspeitas de abusos sexuais contra menores praticados por membros do clero. Os magistrados passam a ter acesso aos dados dos processos canónicos, explica o jornal italiano La Stampa.

Outro documento altera ainda a norma relativa ao crime de pornografia infantil. Possuir e difundir imagens pornográficas que envolvam menores, até aos 18 anos, passa a ser considerado um dos crimes mais graves, delicta graviora. Anteriormente, era considerado um delito grave apenas com menores até aos 14 anos.

A nova instrução, especifica o Vaticano num comunicado online, diz que “as informações devem ser tratadas de modo a garantir a segurança, a integridade e a confidencialidade”, conforme estabelecido no Código de Direito Canónico, para tutelar “o bom nome, a imagem e a privacidade” das pessoas envolvidas. A Igreja fica proibida de impor a obrigação de silêncio a quem denunciar abusos sexuais cometidos por membros do clero, ou disser ter sido vítima deles.

Estabelece-se ainda que, nos casos relativos a estes crimes mais graves, o papel de “advogado e procurador” também possa ser desempenhado por fiéis leigos com doutoramento em Direito Canónico e não apenas por sacerdotes.

“Esta é uma decisão histórica”, afirmou na Rádio Vaticano o arcebispo Charles Scicluna de Malta, o mais experiente investigador de abusos sexuais do Vaticano, citado pela Reuters. “É a demonstração de que o Papa está mesmo decidido a acabar com esta peste que é a pedofilia dentro da Igreja”, reagiu, por seu turno, o padre e professor de Filosofia Anselmo Borges.

Ao PÚBLICO, o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, Manuel Barbosa, considerou que estes dois rescritos divulgados pelo Vaticano no dia em que Francisco completa 83 anos de idade “vêm na linha de abertura, transparência e colaboração com as autoridades civis” com que o líder da Igreja se comprometeu desde que, em Fevereiro, no culminar da cimeira dedicada a discutir os abusos sexuais de menores, garantiu que “a Igreja não procurará jamais dissimular ou subestimar” quaisquer abusos cometidos por membros do clero.

“Esta decisão de abolir o segredo pontifício - e convém não confundir com o segredo da confissão - é de saudar porque é mais um passo no sentido da protecção dos menores e dos mais vulneráveis”, acrescentou o porta-voz da CEP, para adiantar que na maioria das dioceses portugueses segue adiantado o processo de criação de uma comissão especificamente incumbida de lidar com estas denúncias, conforme as orientações emanadas da referida cimeira. “O prazo estipulado pelo Papa termina no dia 1 de Junho de 2020, creio que, por esta altura, seis dioceses já tornaram públicas estas comissões e, nas restantes, o processo segue adiantado”, precisou Manuel Barbosa.

A CEP, por seu turno, conta ver aprovada “antes de Abril”, segundo o seu porta-voz, a actualização das directrizes de 2012 que contêm orientações práticas quanto à forma de lidar com estes casos de abuso sexual. “É um processo que está em andamento e as alterações que vierem a ser introduzidas, e que vigorarão como normas, já incluirão estas novas orientações do Papa”, acrescentou Barbosa.