Boris Johnson quer impedir negociações com a UE para além de Dezembro de 2020

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, quer fazer uma alteração à lei do “Brexit”, ainda esta semana, que torna ilegal a extensão do prazo das negociações com a União Europeia (UE) sobre o futuro das relações económicas entre os dois lados.

De acordo com a lei em vigor, Londres e Bruxelas têm de chegar a acordo dentro de um ano, até ao fim de 2020. Se isso não acontecer, as relações económicas entre os dois lados passam a ser automaticamente reguladas pela Organização Mundial do Comércio.

Mas tanto o Reino Unido como a UE têm até Julho de 2020 para dizerem se esse prazo é, ou não, suficiente. Se houver acordo para uma extensão, as negociações podem estender-se por mais um ou dois anos.

Segundo o jornal Independent, o primeiro-ministro britânico prepara-se para riscar da lei do “Brexit” essa possibilidade de extensão, numa votação que deverá ter lugar na sexta-feira, depois da tomada de posse dos deputados, esta terça-feira, e do discurso da rainha, na quinta-feira.

Com uma maioria de 80 deputados conquistada nas eleições da semana passada, o Partido Conservador de Boris Johnson não deverá ter dificuldades para fazer aprovar a proposta.

"Imprudente e irresponsável"

Os críticos dizem que o fim da possibilidade de extensão significa, na prática, que o “Brexit” sem acordo volta a estar em cima da mesa. Para que isso não aconteça, as duas partes têm de chegar a acordo nos próximos 12 meses, um prazo considerado apertado pelo principal negociador da UE, Michel Barnier.

O ministro-sombra do “Brexit” no Partido Trabalhista, Keir Starmer, disse que a medida de Boris Johnson é “imprudente e irresponsável”, e acusou o primeiro-ministro de “pôr em risco os postos de trabalho dos britânicos”.

Durante a campanha para as eleições da semana passada, Boris Johnson disse que não iria pedir uma extensão do prazo das negociações com Bruxelas. Essa promessa foi fundamental para que o líder do Partido do Brexit, Nigel Farage, aceitasse não concorrer nos círculos eleitorais detidos pelo Partido Conservador, o que evitou a dispersão dos votos a favor de um “Brexit” a qualquer custo.

Para o Governo britânico, o prazo final de Dezembro de 2020 é suficiente para se alcançar um acordo, e o fim da possibilidade do pedido de extensão desse prazo só vai contribuir para que as duas partes se concentrem mais nas negociações, diz a BBC.

Sam Lowe, um investigador do Centre for European Reform, considera que a proposta de Johnson é “ligeiramente performativa” e tem poucas consequências para lá das fronteiras britânicas.

“É um prazo final mais firme, mas é claro que ainda existe alguma flexibilidade”, disse Lowe à BBC.

O investigador admite que “a possibilidade de um ‘Brexit’ sem acordo ainda é uma realidade”, mas acredita que Boris Johnson tem indicado que não é esse o seu desfecho preferido.