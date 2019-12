Metro de Lisboa encerra mais cedo na véspera de Natal

O Metropolitano de Lisboa vai encerrar três horas mais cedo na véspera de Natal, às 22h, reabrindo no dia 25 de Dezembro pelas 8h, anunciou esta terça-feira a empresa em comunicado.

À semelhança de anos anteriores, o metro de Lisboa volta a encerrar mais cedo no dia 24, devido “à acentuada redução da procura habitualmente verificada na noite de Natal”, refere a nota. O recurso a um horário reduzido é comum nesta época do ano: já aconteceu, por exemplo, no ano passado e em 2017.

Habitualmente, o metro de Lisboa funciona todos os dias das 6h30 à 1h.