Matosinhos diz não existir “fundamentação jurídica” para travar construção de hotel na praia

Falhadas as negociações com o promotor a presidente da câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, diz ser “inevitável” a construção do hotel na praia da Memória, em Perafita. Em reunião pública do executivo, apoiada pelos vereadores da oposição, afirma não existir “fundamentação jurídica” para travar o empreendimento. Sublinha a boa vontade do responsável pela obra para que as negociações chegassem a bom porto, mas face à impossibilidade de se chegar a um acordo com o mesmo e não existindo impedimento legal para o fazer a obra vai mesmo avançar.

A autarca falou aos jornalistas um dia depois do Ministério do Ambiente ter ordenado uma averiguação da Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) ao processo de licenciamento do hotel que será construído na praia da Memória.