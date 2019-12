Câmara do Porto não vai fazer demolições no bairro do Cerco

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, garantiu esta segunda-feira durante a sessão extraordinária da Assembleia Municipal que a autarquia não vai fazer demolições no Bairro do Cerco. “Nós não vamos fazer demolições. Eu estive hoje [segunda-feira] num bairro social, mais especificamente no Cerco, em que havia a previsão de fazer algumas demolições para aumentar o espaço e sabe o que é as pessoas me pediram? Senhor presidente não faça demolições. Nós não vamos fazer”, afirmou durante a sessão extraordinária da Assembleia Municipal.

A declaração do autarca, surge no decorrer da discussão sobre a proposta de aquisição, por meio de direito de preferência, de um edifício localizado no Campo dos Mártires da Pátria, em frente ao Jardim da Cordoaria. A proposta foi aprovada mas teve o voto contra do PSD, que acusou a autarquia de estar “mais uma vez a comportar-se como um “player” do mercado imobiliário”. “Entendemos que nada mudou no uso deste instrumento por parte da câmara por isso vamos votar contra”, afirmou o deputado Francisco Carrapatoso.

Quanto à reconversão e requalificação do Bairro do Cerco e de acordo com uma nota divulgada no portal de notícias da autarquia, a garantia foi também “dada à população, numa reunião que decorreu na Escola Básica e Secundária do Cerco” ao final da tarde desta segunda-feira. “A reunião desta tarde serviu para apresentar e debater as intervenções nos blocos 5, 6, 9, 13, 21, 24, 26 e 30. A decisão passa por reabilitar e não demolir estes oito blocos, que se encontram bastante degradados”, lê-se na nota, que adianta que a intervenção está prevista iniciar-se no “segundo semestre de 2020”.

A publicação acrescenta ainda que “as obras nos blocos 31 e 32 têm data prevista de conclusão para Julho de 2020; os blocos 1, 2 e 3, devem terminar em Março de 2021 e para Setembro de 2021 prevê-se o fim das obras nos blocos 7, 8, 10, 16, 17, 19 e 20”. “Esta segunda fase das obras de grande requalificação do Cerco, apresentada em Outubro, está orçada em mais de seis milhões de euros”, refere o portal, acrescentando que o investimento municipal nesta empreitada “ronda os 13 milhões de euros”.