Como fazer uma maquilhagem de festa com Inês Franco

Um livro escrito no telemóvel: a opção pode parecer duvidosa, mas para Inês Franco resulta. Nas notas do telemóvel, a maquilhadora reuniu 74 dicas úteis depois que, depois, transformou no seu terceiro livro, O Pequeno Grande Livro de Maquilhagem. O PÚBLICO foi ao atelier de Inês Franco, em Lisboa, para conversar e ainda houve tempo para nos ensinar a fazer uma maquilhagem de festa.

O resultado foi um look fácil de fazer em casa, com tons neutros e muito brilho, como pedem as festas. Se já ouviu falar no cut crease, mas não sabe como o fazer, Inês Franco ensina como conseguir um resultado perfeito, sem muito esforço.