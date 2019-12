All I want for Christmas is you. Tema de Mariah Carey é número 1 nos EUA

Há 25 anos, Mariah Carey lançava o tema natalício de notas pop All I want for Christmas is you, que foi de imediato um sucesso, integrando as playlists da quadra.

Em 2003, a canção voltou a entoar nas bocas do mundo ao integrar a banda sonora do filme O Amor Acontece, ums das películas mais internacionais com a temática natalícia, e com um elenco de luxo do qual fazia parte a portuguesa Lúcia Moniz (que fazia par romântico com Colin Firth, o eterno Mr. Darcy).

Agora, em 2019, All I want for Christmas is you chegou ao número um da Billboard Hot 100, a tabela norte-americana de popularidade que reúne dados de vendas, de passagens na rádio e da actividade de streaming.

Com esta entrada, a norte-americana Mariah Carey consegue o feito de ter estado, até hoje, em primeiro lugar no ranking com 19 músicas diferentes; à sua frente, apenas os Beatles, que conseguiram o número um com 20 temas.