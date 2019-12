Netflix abre bar no Cais do Sodré para celebrar estreia de The Witcher

Durante duas semanas, a rua cor-de-rosa vai acolher um bar inspirado no universo de The Witcher, uma saga épica baseada nos livros de culto do polaco Andrzej Sapkowski, publicados nos anos 1990, e que tem estreia marcada para esta sexta-feira.

Para assinalar o lançamento da série, uma megaprodução original do serviço de streaming Netflix, promete-se uma “experiência imersiva”, com um “bar de poções e um bardo” inspirado na personagem Jaskier, fiel companheiro de Geralt of Rivia (interpretados por Joey Batey e Henry Cavill, respectivamente), o protagonista deste épico onde “humanos, elfos, witchers, gnomos e monstros batalham para sobreviver e prosperar”.

O espaço vai contar com “uma equipa vestida a rigor”, assim como “truques de magia, jogos de mesa e até leitura de contos”. E um “grupo de actores” promete assegurar que a experiência “é tão realista quanto possível”, refere a empresa em comunicado.

O The Witcher Bar vai estar instalado no número 48 da Rua Nova do Carvalho, popularizada pelo seu chão cor-de-rosa, no Cais do Sodré, em Lisboa, de 21 de Dezembro a 2 de Janeiro, aberto ao público entre as 20h e as 2h, com excepção da véspera de Natal (das 15h às 18h e das 00h30 às 2h) e do primeiro dia de 2020 (das 16h às 20h).