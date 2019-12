Uma mão cheia de reinos com sabor a Natal

Se o sonho comanda a vida, Perlim pode bem ser o berço do encantamento e, por estes dias, casa dos fiéis sonhadores. A Quinta do Castelo de Santa Maria da Feira serve de cenário ao parque temático, que nasceu em 2008 com o nome Terra dos Sonhos e todos os anos atrai milhares de visitantes. Aqui fala-se “perlinês” (a língua dos pês), atravessam-se portas mágicas, salta-se de árvore em árvore, passeia-se em comboios e trenós, resgatam-se tesouros e parte-se em busca do arco-íris. A orientar a visita estão Perlim e Pim Pim, os duendes gémeos que habitam este mundo inventado. A animação não se limita às muralhas: no Museu Conventos dos Lóios está patente a exposição O Universo do Pai Natal - A Magia do Arco-Íris (terça a sexta, das 9h30 às 17h; sábado e domingo, das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30; grátis); e o Mercado Municipal faz a montra com produtos regionais e artesanato (quinta e domingo, das 11h às 20h; sexta e sábado, das 11h às 21h, até 29 de Dezembro).

Até 5 de Janeiro. Quinta a domingo, das 13h30 às 19h (e dias 23 e 30 de Dezembro).

Bilhetes a 7€ (6€ dos 3 aos 12 anos e seniores). Pulseira passe: 12€

www.perlim.pt

Em Castelo Branco, há magia, amor e sorrisos, para dar e receber. O Natal Branco instala-se junto ao Centro Cívico com tudo o que uma cidade encantada tem direito: um lago de gelo, uma árvore dos desejos, mercados, tasquinhas, a Rua dos Doces, o Iglu dos Sonhos, o Túnel de Luz, o Bosque Encantado e um globo gigante. A completar o programa estão apontamentos de teatro, música, cenários e oficinas para todas as idades. No Parque da Cidade pode ser vista uma exposição de árvores de Natal.

Até 31 de Dezembro. Segunda a quinta, das 10h às 21h; sexta e sábado, das 10h às 23h; domingo, das 10h às 20h.

Entrada livre

www.natalbranco.pt

O Castelo de Montemor-o-Velho transforma-se num Castelo Mágico. Segundo a organização, aqui desembrulha-se alegria e a magia é real. No rol de atracções figuram a pista de gelo natural, o baloiço panorâmico, o carrossel, o planetário, o comboio e um Museu Xmas Selfies, onde os visitantes podem entrar em desafios fotográficos com baloiços, asas, cenário invertido, capa de revista ou ilusões ópticas. A viagem ao sonho de Natal inclui ainda espaços de degustação, um mercadinho e espectáculos que vão beber ao imaginário infantil.

Até 5 de Janeiro. Quarta a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 10h às 19h30. Encerra nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro.

Bilhetes a 6€ (5€ dos 3 aos 12 anos e seniores). Grátis até 2 anos

www.castelomagico.pt

Foto Óbidos Vila Natal DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Montar a árvore, comprar presentes, ir a Óbidos Vila Natal. Muitas famílias já não abdicam desta trindade. O burgo ilumina-se, enche-se de neve e bolas de sabão, enfeita-se a rigor e convida personagens como gnomos, renas, bonecos de neve ou o Pai Natal. Este ano, o mote da festa é Cabeça na Lua, Pés na Terra. A animação chega a todos os cantos, com música, teatro, marionetas, circo, magia, animais da quinta, um labirinto de guizos, um simulador de vaivém espacial, uma locomotiva, uma roda gigante, um mercado e espaços para deslizar no gelo.

Até 5 de Janeiro. Todos os dias, das 11h às 16h (16, 17, 24 e 31 de Dezembro), das 11h às 19h (18 a 23, 26 a 30 de Dezembro; 2 a 5 de Janeiro), das 16h às 20h (25 de Dezembro e 1 de Janeiro).

Bilhetes a 7€ (5€ dos 3 aos 11 anos)

www.obidosvilanatal.pt

A tradição da quadra em Loulé passa, desde 2014, pela Aldeia dos Sonhos. O espírito natalício assenta arraiais em quatro pontos estratégicos da cidade: Cerca do Convento Espírito Santo, Castelo de Loulé, Largo D. Afonso III e Largo de S. Francisco. A animação está por conta de atracções como a pista de gelo sintético, o carrossel, o comboio, as peças teatrais ou a casa do Pai Natal, sem esquecer as filhoses, as rabanadas e as outras iguarias que prometem aquecer o coração e o estômago.

Até 29 de Dezembro. Terça a sexta e domingo, das 14h às 19h; sábado, das 10h às 19h. Dia 24 de Dezembro, das 14h às 16h; dias 25 e 26 de Dezembro, das 15h às 19h.

Entrada livre

www.cm-loule.pt

Foto Mais #Natal de Norte a Sul: Em Cabeça , na serra da Estrela, mora uma Aldeia Natal ecológica e genuína

Vila de Sintra volta a transformar-se no Reino do Natal

A tradição do madeiro de Penamacor regressa com mais tasquinhas e actividades

Pista de gelo e carrossel parisiense animam Coimbra no Natal

O Parque Eduardo VII, em Lisboa , volta a ser uma Wonderland

​ Oeiras torna-se a Capital do Natal e há neve à beira-Tejo

​Pista de gelo abre em Elvas para animar Natal e atrair turistas espanhóis

Porto inaugura árvore e luzes de Natal a 30 de Novembro

O Jardim da Liberdade de Santarém vai transformar-se num Reino de Natal

Caldas da Rainha vai ter pista de gelo ecológica na quadra natalícia