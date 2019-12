Estão abertas as inscrições para o maior evento de vinhos portugueses do Brasil

De 29 a 31 de Maio e de 4 a 6 de Junho de 2020, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, vão ser as capitais do vinho português. Uma das novidades da sétima edição é que o evento volta para a Zona Sul do Rio de Janeiro.

Depois de seis edições de sucesso, no Rio de Janeiro, e três em São Paulo, Vinhos de Portugal volta aos dois principais mercados de vinhos do Brasil. As inscrições estão abertas até ao dia 13 de Janeiro através da ViniPortugal, parceira dos eventos, organizados pelos jornais PÚBLICO, O Globo e Valor Económico e com curadoria da Out of Paper. Ao longo dos últimos seis anos, os eventos atraíram mais de 50 mil consumidores brasileiros.

Em 2020, os organizadores resolveram apostar no regresso à Zona Sul do Rio, depois de quatro edições na Barra da Tijuca e na conquista e consolidação dos consumidores da Zona Oeste da cidade. O evento será realizado no espaço EXC, no Jockey Club, que já foi palco da edição de 2015. A novidade em São Paulo é que as provas realizar-se-ão de quinta-feira a sábado com o objectivo de atrair ainda mais público.

Além de nove sessões de duas horas para consumidores e uma sessão mais alargada para profissionais, haverá provas, as sessões informais do Tomar um Copo, na área de convivência, assim como o VINHOS com, que incluem debates, gastronomia e música.

Os jornalistas do PÚBLICO Manuel Carvalho e Alexandra Prado Coelho guiarão provas e seminários,, assim como os críticos portugueses Rui Falcão, Luís Lopes e o brasileiro Jorge Lucki. O único Master of Wine de língua portuguesa, Dirceu Vianna Júnior, que participa no evento desde a sua primeira edição, guiará as provas especiais.

Já estão confirmadas as participações e apoios do Instituto do Vinho do Douro e Porto (IVDP), das Comissões Regionais do Alentejo e do Dão e do Turismo do Centro.

As vagas são limitadas e os produtores podem inscrever-se na ViniPortugal. Mais informações através do telefone 213 569 899.