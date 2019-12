Dividendos do Estado descem pela primeira vez desde 2016

Pela primeira vez desde 2016, o Governo não vai poder contar no próximo ano com um reforço dos dividendos para ajudar na melhoria do saldo orçamental.

A entrega de dividendos, principalmente por parte do Banco de Portugal e mais recentemente também pela Caixa Geral de Depósitos, tem sido um dos contributos mais importantes para a evolução positiva das contas do Estado nos últimos anos. Desde 2016, quando os dividendos recebidos pelo Estado do Banco de Portugal atingiram os 186 milhões de euros, que este indicador tem vindo a subir muito rapidamente.

Em 2017 passou para 352 milhões de euros, em 2018 chegou aos 525 milhões de euros e, em 2019 atingiu, já com um contributo de 200 milhões da Caixa Geral de Depósitos, um novo máximo histórico de 845 milhões de euros.

Agora, revela a proposta de OE para 2020 apresentada esta segunda-feira à noite pelo Governo, os dividendos a receber pelo Estado irão baixar para os 705 milhões de euros, o resultado da entrega de 468 milhões de euros por parte do Banco de Portugal e de 237 milhões de euros pela Caixa Geral de Depósitos.

Estes são valores ainda historicamente elevados. O ano de 2020, caso os dividendos esperados se concretizem, será o segundo a registar um valor mais elevado desde sempre, apenas superado por 2019. Ainda assim, quando se verifica quais são os contributos para a evolução do saldo orçamental de um ano para o outro, os dividendos passam a ter um efeito ligeiramente negativo, correspondente à diminuição em 140 milhões de euros do valor entregue (um pouco menos de 0,1 pontos percentuais do PIB).

Entre 2016 e 2019, pelo contrário, o contributo dos dividendos para a evolução do saldo orçamental foi largamente positivo, num montante que corresponde aproximadamente a 0,3 pontos percentuais do PIB.

A travagem agora registada nos dividendos entregues pelo Banco de Portugal acontece em larga medida porque se começa a esgotar o efeito positivo nos lucros da instituição trazido pela descida das taxas de juro da dívida pública que, com valores negativos já em vários prazos, podem não ter já um grande espaço para continuarem a cair.