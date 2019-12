Boavista confirma a saída de Lito Vidigal

Praticamente um ano depois de assumir o comando técnico do Boavista, Lito Vidigal acertou nesta terça-feira a desvinculação com o clube “axadrezado”. O técnico foi contratado pelos boavisteiros em Janeiro deste ano, para substituir Jorge Simão, e terminou a época passada na 8.ª posição.

Em comunicado, a SAD do Boavista anunciou a “rescisão contratual do técnico José Carlos Fernandes Vidigal e respectiva equipa técnica”, desejando “os maiores sucessos profissionais” ao treinador, que na época passada fez “uma excelente recuperação pontual”.

No Estádio do Bessa, Lito Vidigal somou 13 vitórias, sete empates e 11 derrotas em 31 partidas. Nas últimas quatro jornadas do campeonato, o Boavista tem apenas uma vitória.