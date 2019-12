Morreu o pintor, fotógrafo e artista luso-brasileiro Fernando Lemos

O artista pluridisciplinar Fernando Lemos morreu esta terça-feira em São Paulo aos 93 anos, confirmou ao PÚBLICO, citando fonte familiar, o realizador Victor Ferreira Rocha, que está a trabalhar há dois anos num documentário sobre o artista. Nascido em Lisboa, residiu a maior parte da sua vida no Brasil, tendo-se naturalizado brasileiro, e se se destacou na fotografia no início da carreira, espraiar-se-ia por muitas outras áreas: poesia, design, pintura. “Eu sou a soma de actividades que têm vários nomes”, afirmou Fernando Lemos em Junho em Lisboa. “Criei essas partes de trabalho como testemunhos, exactamente como Fernando Pessoa fez com os heterónimos. São os meus heterónimos.”

A notícia foi também confirmada ao PÚBLICO por Filomena Serra, autora do ensaio no último livro dedicado à obra fotográfica de Fernando Lemos, publicado na colecção Ph., da Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Fernando Lemos nasceu em Lisboa a 3 de Maio em 1926, estudou Arquitectura e Design, deu os seus primeiros passos artísticos no muralismo, tendo depois começado a fotografar e a fazer retrato na década de 1940. Ficaram para a história das artes portuguesas do século XX, e da sua vanguarda artística dos anos 1950, os seus retratos dos amigos realizados entre 1949 e 1952 — pintores, escritores ou intelectuais como Vieira da Silva, Marcelino Vespeira, Jorge de Sena, Casais Monteiro, Sophia de Mello Breyner, Alexandre O’Neill, António Pedro e Mário Cesariny — e as suas ligações ao movimento surrealista. “Um retrato de um certo meio cultural moderno e educado que nos fascina”, escrevia em 2016 a crítica de arte Luísa Soares de Oliveira a propósito da exposição antológica Fernando Lemos: Para um Retrato Colectivo em Portugal no Fim dos Anos 40 no Museu Berardo.

"Para mim, tudo é gráfico"

A sua primeira exposição, no Chiado, foi fechada pela PIDE. Em 1953, decide sair de Portugal e deixar para trás a ditadura. “A vida em Portugal era uma coisa para chorar. Uma agonia viver naquele país com uma ditadura que ia roubar o que podia ser bom em mim”, contou ao PÚBLICO em 2011. Naturalizou-se brasileiro e foi ali que fez mais design gráfico, a sua profissão mais quotidiana, o seu ganha-pão. Desenhou capas de revistas, capas de livros, cartazes, brochuras, sendo um veículo do design modernista no Brasil. Criou identidades visuais e o Plano Urbanístico Básico de São Paulo; o metro de São Paulo tem um mural de azulejos da sua autoria na Estação Brigadeiro. Não gostava de ficar apenas conotado com a fotografia, construiu várias carreiras sobre esses alicerces.

“Para mim, tudo é gráfico”, dizia em Junho em Lisboa antes da inauguração da exposição Fernando Lemos Designer, organizada pelo Museu do Design e da Moda (Mude), em Lisboa. Nessa altura disse também ao PÚBLICO: “Em tudo sou designer”. Uma década antes, também ao PÚBLICO, tinha já incorporado uma disciplina na sua identidade, postulando: “Eu sou a fotografia”. Em criança sofreu de paralisia, as sequelas da doença deram-lhe uma juventude com muitos hospitais e dificuldades motoras que redundariam no uso da cadeira de rodas. Em Lisboa, dizia-se “teimoso” na forma como lidava com a deficiência. Tem cinco filhos.

Em 2001, recebeu o Prémio Nacional de Fotografia. A Pinacoteca de São Paulo dedicou-lhe em 2011 uma retrospectiva, Lá & Cá, reunindo fotografia, pintura, desenho, tapeçaria, cerâmica e com um título que aludia ao livro de poesia editado por Fernando Lemos em 1985, Cá & Lá, com prefácio de Jorge de Sena — no fundo, a súmula das muitas facetas de Fernando Lemos, receptor do prémio de Melhor Desenhista Nacional no Brasil em 1957 na 4.ª edição da Bienal de São Paulo. São algumas das inúmeras mostras que expuseram o seu trabalho, de Lisboa na II Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1962, às exposições individuais como O artista e a Máquina, em 1966 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, por exemplo.

Fernando Lemos Designer foi a primeira exposição que lhe foi dedicada enquanto designer ao fim de 65 anos de carreira, enchendo o torreão da Cordoaria Nacional de livros, cartazes, tapeçaria e deixando-o falar sobre o que o destacou: o seu olhar. No mesmo mês, outras duas exposições celebraram pela última vez Fernando Lemos em vida em Lisboa, com Máscaras do Tempo – Azulejo e Desenho, na Galeria Ratton, e Mais a Mais ou Menos – Fotografia, pintura e desenho, na Galeria 111. Em 2006, o Museu de Arte Moderna - Colecção Berardo dedicou a exposição Fernando Lemos e o Surrealismo - Colecção Berardo à sua produção fotográfica. Cerca de 110 fotografias de Fernando Lemos foram na altura adquiridas por Joe Berardo para a sua colecção. Faz também parte da colecção da Fundação Calouste Gulbenkian, que recentemente adquiriu várias obras deste autor.