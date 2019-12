Despesa consolidada atribuída à Cultura aumenta 16,7% em 2020, diz o relatório do OE

Leia todas as notícias sobre o Orçamento do Estado de 2020

A despesa total consolidada atribuída à Cultura no Orçamento de Estado (OE) para 2020 é de 523,4 milhões de euros, o que corresponderá, segundo o relatório do OE, a um aumento de 16,7% face à execução estimada de 2019. Um crescimento que ascenderá a 23%, diz ainda o mesmo documento, se for excluída a despesa com a comunicação social, que representa cerca de 55,4% do total.

Mas se a comparação for estabelecida com a despesa consolidada total que o OE de 2019 atribuía ao Programa Cultura, e que se cifrava, segundo se lê no respectivo relatório, em 501,3 milhões de euros, os 523,4 milhões agora anunciados equivalem a um aumento de 4,4%.

Os números disponíveis para os principais organismos financiados pelo Ministério da Cultura apontam crescimentos bastante abaixo dos 20%. Se a Direcção-Geral do Património Cultural disporá de mais 7,46 milhões do que em 2019, o que representa um aumento de quase 15%, o Fundo de Fomento Cultural, com 34,06 milhões de euros, regista um aumento de cerca de 7,5%, o orçamento do OPART cresce menos de 1%, fixando-se em 23,54 milhões de euros, e o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), com uma dotação prevista de 16,87 milhões, recebe mais 620 mil euros do que em 2019 (um acréscimo de cerca de 0,3%).

Já o Teatro Nacional D. Maria II contará com 8,26 milhões, sensivelmente mais um milhão do que em 2019, ao passo que os 6,58 milhões previstos para o Teatro Nacional de S. João correspondem a um aumento de pouco mais 150 mil euros.

Dos serviços e fundos autónomos da Cultura discriminados nos mapas que acompanham o OE, o salto mais significativo, de um ponto de vista percentual, é o do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, que passa de 383 mil euros para 935 mil euros, um aumento de 144%.

O relatório do OE sublinha a vontade do Governo de reforçar a área da Cultura e reafirma o objectivo de que esta venha a dispor, até ao final da legislatura, de 2% da despesa discricionária prevista no Orçamento de Estado. Para “prestar contas públicas sobre a concretização deste compromisso, será aprovada e implementada em 2020 a conta satélite da Cultura”, adianta o documento.

Só nos próximos dias se perceberá melhor o que este documento significa em termos de receitas gerais do OE para a Cultura, já que a despesa discricionária envolve financiamentos com impacto cultural provindos de outros ministérios e a despesa consolidada inclui, por exemplo, as receitas próprias dos vários organismos tutelados pelo Ministério da Cultura.

Entre os objectivos da política cultural em 2020, este OE destaca, entre outros, a “modernização e transformação digital dos museus, monumentos e palácios nacionais e regionais”, a “aquisição de arte contemporânea e colecções de arte” ou a “dinamização de programas para o livro, a leitura e a rede de bibliotecas”.