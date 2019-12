As artes estão a mexer na ilha de São Miguel

Uma rapariga vestida de festa entra na sala da galeria Fonseca Macedo que se encontra já apinhada com os convidados que vieram para a inauguração. A rapariga tem a boca tapada por um lenço de seda e vai percorrendo o espaço da montagem, parando junto desta ou daquela peça, demorando-se nalgumas com gestos claramente coreografados. Trata-se da performance que marca a reabertura desta galeria de Ponta Delgada, agora em novo espaço e nova morada. A galerista, Fátima Mota, conta que reuniu sob o título No Feminino um grupo de artistas mulheres que, ora nasceram nos Açores, ora mantêm laços afectivos ou profissionais com a região. Desta forma, não procurou que os trabalhos destas nove criadoras que se podem ver até 8 de Fevereiro estabelecessem quaisquer relações conceptuais uns com os outros. Apenas o género biológico as aproxima.

