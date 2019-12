Doentes psiquiátricos chegam a aguardar três meses por consultas urgentes

Há hospitais que demoram entre um mês e meio e três meses a marcar primeiras consultas de psiquiatria classificadas como muito prioritárias, apesar de a situação ter melhorado este ano face a 2018 e o número de psiquiatras continuar a aumentar. É o caso dos hospitais da Guarda, do Santa Maria (Lisboa), além dos de Loures, de Santarém e de Braga. No Júlio de Matos (Lisboa), um hospital psiquiátrico, a espera era de 40 dias no Verão passado.

