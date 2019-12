Em 2018 consumimos mais de 10 milhões de embalagens de ansiolíticos e sedativos

Que os portugueses são grandes consumidores de medicamentos psicotrópicos já se sabia. Mas a dimensão deste fenómeno impressiona: no ano passado, foram vendidas quase 10,5 milhões de embalagens de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos (benzodiazepinas) e 8,8 embalagens de antidepressivos, com Portugal a assumir lugares cimeiros relativamente ao consumo destes fármacos na lista de países da OCDE. E, apesar de os médicos conhecerem os riscos do uso prolongado dos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, 1,9 milhões de utentes tiveram, em 2016, pelo menos uma prescrição deste tipo de fármacos que causam habituação e que, por isso, apenas deveriam ser utilizados durante períodos curtos.

Continuar a ler