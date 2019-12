Urgências obstétricas no Natal, em Santa Maria: “Temos garantidas as escalas”

Daniel Ferro é há cinco meses presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), que inclui os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente. Na área das urgências de obstetrícia diz que já houve reforço de equipas. É preciso mais, mas lembra que “os profissionais que existem no mercado serão sempre insuficientes para passarmos de uma situação de níveis mínimos para uma de níveis ideais”.

Continuar a ler