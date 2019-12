Por que vencem os populistas?

Enterrada no meio da cobertura das recentes eleições britânicas, uma notícia dá-nos conta de que o principal conselheiro de Boris Johnson, um homem chamado Dominic Cummings, que foi também o chefe de comunicação da campanha pela saída da UE, deixou documentado em 2017 que, “se tivesse perdido o referendo do ‘Brexit’ por uma margem pequena” — como aquela com que ganhou, 52/48 — “teria contestado o resultado e procurado invalidá-lo”.

