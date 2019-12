Uma banca verdadeiramente liberal?

Enquanto o Chega trabalha para as redes sociais e se entretém a decifrar o melhor soundbyte das suas próprias contradições; enquanto o Livre procura refazer-se da sua recente telenovela e perceber se ainda existe como partido; o outro dos novos partidos com assento parlamentar procura ir para lá do vazio. Fazendo justiça ao nome com que foi criado, o projeto que recomenda ao governo que não preste qualquer apoio ao fundo de resolução da banca é uma iniciativa verdadeiramente liberal. E é corajosa (até que enfim), porque coloca em cheque toda a gestão ruinosa por parte de um banco público como a CGD, mas também de privados numa área tão determinante.

Nenhum partido de centro-direita ou direita apresentou qualquer projeto semelhante nos últimos anos e isso deve ser tido em conta para memória futura.

Bem sei que existe uma dependência entre o Estado e a banca em vários países, protegendo-se muitas vezes um e outro. Isso até é compreensível dada a importância do setor e o efeito que pode ter a queda de uma entidade relevante no curto e longo prazo, só que nenhuma dessas dependências é como cá. Nem nenhuma tão danosa. Demasiadas vezes, os bancos portugueses, através dos seus administradores, pareceram uma extensão do próprio governo. A separação entre o Estado e igreja deu-se no início do século XX em Portugal: não será já altura de decretarmos a mesma entre governantes e banqueiros?

Quem olha hoje para a dívida externa portuguesa, constata que somos um dos Estados mais pobres da União Europeia. Quem analisa o investimento que é feito em todos os setores da saúde à educação, confirma-o. Todos, com exceção de um. Na ajuda aos bancos portugueses, os governos têm funcionado como se fôssemos um país rico. Um dos mais ricos da União Europeia, que desde 2007 já injetou 23,8 mil milhões de euros e só recuperou 5,4 mil milhões desse dinheiro. Alguns países europeus oito ou dez vezes maiores que Portugal aplicaram menos dinheiro nas suas entidades financeiras.

Entre as trapaças deprimentes e conhecidas na CGD, Banif, BES e Novo Banco, BPN, BPP, das quais só restaram prejuízos aos contribuintes, sobram o BCP e BPI que retribuíram a totalidade dos fundos públicos. Poderá não ser coincidência nesta realidade que tanto um como outro tenham uma participação elevada de capital estrangeiro nas suas administrações. Mas mesmo levando-a em conta e com o panorama dos bancos nacionais como fundo, merecem uma estátua. É que para lá destes dois, tudo nos diz que há muito que se deveria ter deixado de gastar dinheiro público e dos contribuintes nos bancos portugueses. Será que a maioria dos nossos banqueiros (que, por coincidência, têm muito pouca influência no estrangeiro, salvo raras exceções, como o presidente do Lloyd’s Bank) são pouco sérios e medíocres?

Liberalizar a banca de verdade significa exatamente isto que propõe a Iniciativa Liberal através do seu único deputado e líder. Com este projeto e sem mais dinheiro do Estado e impostos do contribuinte para essa finalidade, corre-se o risco de acentuar futuramente o desequilíbrio entre o capital privado português e estrangeiro no setor. Só que o oposto é a repetição da história. Sabemos muito bem como é que ela acaba: no assalto à carteira de cada um.

Se daqui a dez anos, como consequência, todos os bancos a operar em Portugal estiverem nas mãos de espanhóis, franceses, chineses ou americanos, será o que tiver de ser. Será justo. Com mais ou menos soberania, significará que deixámos de ser loucos e parámos de financiar gestões prejudiciais e danosas para o país. Significará também que liberalizámos por completo o setor que mais o justificava. Não sei é se o IL percebe que é exatamente a isso que conduz este seu projeto de resolução. Mas é bom verificar que defende o liberalismo para lá da gestão pública e privada, e que não se coíbe de criticar a segunda. Haja esperança.

