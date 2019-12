Academia Electrão tem 20 mil euros para melhores projectos na área do ambiente

A 2.ª edição do concurso promovido pelo Electrão - Associação de Gestão de Resíduos está à procura de projectos inovadores na área do ambiente, que contribuam para a economia circular e para a sustentabilidade ambiental.

A Academia Electrão é um concurso que tenta promover ideias inovadoras na área da gestão de equipamentos eléctricos, pilhas, acumuladores e embalagens usadas.

As propostas deverão estar relacionadas com a inovação, gestão sustentável, sensibilização e comunicação, refere uma nota da associação, e todos podem concorrer: universidades, empresas e indivíduos, estando disponíveis as categorias de arte contentorização, valorização, digital e mobilização.

Serão atribuídos 4 mil euros por categoria aos projectos vencedores, avaliados por um júri multidisciplinar. O valor global de prémios, lê-se no regulamento, é de 20 mil euros.

As candidaturas estão abertas até 15 de Maio de 2020, através do preenchimento de um formulário online.

O Electrão — Associação de Gestão de Resíduos gere uma rede de cerca de 4 mil locais de recolha de equipamentos eléctricos e pilhas usados.