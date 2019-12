Uma casa para duas famílias no Kuwait

As paredes têm de se impor contra tempestades de areia, temperaturas que ultrapassam os 50 graus Celsius e um desejo de privacidade num movimentado bairro residencial. Em Mishref, no Kuwait, um atelier de arquitectura que se divide entre o Porto e o Golfo Pérsico delineou uma só casa para duas famílias. "O conceito de habitação é diferente" no pequeno país arábe onde Rui Gonçalves assina o primeiro projecto desde que, em 2015, o Studio Toggle começou a colaborar com arquitectos do Porto.

O volume monolítico de reboco simples impôs-se como "purificador" num subúrbio que replica a "arquitectura eclética do Kuwait", descreve Rui Gonçalves. A villa, "duas unidades de habitação distintas", explica, acomoda espaços privados e zonas comuns que se abrem para a família alargada dos dois irmãos, em torno de um pátio central, revestido a pedra de Omã, que atravessa os quatro andares.

No início de Dezembro, a residência foi distinguida com o Residential Project of the Year nos Prémios de Arquitectura do Médio Oriente. "São duas formas de pensar muito diferentes", avalia o arquitecto português, "que resultam numa abordagem criativa".