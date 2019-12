Um festival de luzes para iluminar o Inverno de Amesterdão

As 16 horas de noite que cobrem Amesterdão durante o Inverno não são tão escuras por estes dias. O Festival de Luzes de Amesterdão volta a iluminar a cidade — que assim vai ficar durante 53 dias —, com instalações de diversos artistas.

Os artistas responsáveis pelas peças luminosas abordam questões como a crise climática, a tecnologia ou a guerra, guiados pelo tema escolhido para a oitava edição do festilval: Disrupt!. E as interpretações do tema vão desde um "carro" fragmentado, feito de luzes, que se afunda no canal; a um conjunto de nove círculos luminosos que se afundam num canal, como uma metáfora para um mundo em constante mudança; ou seis borboletas — gigantes, mas delicadas — que tocam na superfície da água e querem relembrar-nos do seu poder.

No site do evento pode ser encontrado um mapa que, além de mostrar todos os pontos de interesse, conta também a história de cada um deles. Há também visitas guiadas em barcos, para os visitantes que quiserem experienciar o festival através dos canais. Além das luzes e instalações, o Festival de Luzes de Amesterdão conta ainda um vasto programa de palestras com diversos artistas, workshops e concertos, agendados até ao final do evento, marcado para 19 de Janeiro de 2020. Até lá, faz-se luz em Amesterdão.