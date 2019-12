Xi Jinping ascendeu ao topo e trouxe a China para o combate entre potências

A subida de Xi Jinping ao poder na China nada teve de dramático ou épico. A sua nomeação como Presidente da República Popular da China, a 14 de Março de 2013, foi sobretudo um exercício burocrático em que recebeu 2952 votos a favor e um contra entre os delegados no Congresso do Povo, reunidos em Pequim. Quatro meses antes, Xi já tinha ascendido ao posto de secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC), onde de facto está depositado o poder no regime. Por sua vez, o seu destino tinha ficado selado vários anos antes, durante o 17.º Congresso do partido, quando a nova configuração do exclusivo Comité Permanente do Politburo o apresentava como sucessor de Hu Jintao.

