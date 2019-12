Obama elogia liderança das mulheres e critica “homens velhos da política”

A poucas semanas do início das eleições primárias no Partido Democrata norte-americano, e a menos de um ano das presidenciais nos EUA, o antigo Presidente Barack Obama ainda não declarou o seu apoio a qualquer candidato. Mas, esta segunda-feira, fez uma declaração que pode ser entendida como uma crítica aos principais nomes nos dois maiores partidos, Donald Trump e Joe Biden: para Obama, as mulheres são “indiscutivelmente melhores” e muitos dos problemas do mundo são provocados pelos “homens velhos na política”.

Numa conferência em Singapura, Barack Obama afirmou que as condições de vida em todo o mundo seriam melhores se a maioria dos países fosse liderada por mulheres.

“Estou absolutamente convencido de que teríamos melhorias significativas em todos os aspectos da vida se cada país fosse liderado por mulheres durante dois anos”, disse o antigo Presidente norte-americano.

“Também quero dizer às mulheres que vocês não são perfeitas, mas posso dizer, de forma indiscutível, que são melhores do que nós”, reforçou Obama.

Questionado sobre se admite regressar à política activa, numa altura em que o Partido Democrata se prepara para começar a escolher o seu candidato oficial às eleições presidenciais de Novembro de 2020, Barack Obama indicou que essa hipótese esta fora de questão.

“É importante que os líderes políticos tenham presente que só estão lá para realizarem uma função, não está lá para sempre. E também não estão lá para reforçarem o seu próprio sentido de importância pessoal.”

Para além do elogio à liderança das mulheres, Obama fez uma outra declaração que pode ser lida como uma mensagem para os candidatos mais velhos às eleições presidenciais nos EUA.

Na maratona de eleições primárias que arrancam no início de Fevereiro, um dos favoritos à nomeação como candidato do Partido Democrata à Casa Branca é Joe Biden, vice-presidente de Barack Obama nos dois mandatos, entre 2009 e 2017.

Biden, de 77 anos, faz parte de um grupo de candidatos septuagenários que lideram as sondagens, e que inclui também o Presidente Donald Trump (73 anos), Bernie Sanders (78) e Elizabeth Warren (70). Apesar de não ser favorito nas sondagens, Michael Bloomberg, antigo presidente da câmara de Nova Iorque, também anunciou a sua candidatura às primárias do Partido Democrata, aos 77 anos.

“Se olharmos bem para os problemas do mundo, geralmente eles são provocados por pessoas mais velhas, normalmente homens, que não querem sair da frente”, disse Obama.

Apesar da boa relação com o seu antigo vice-presidente, Barack Obama desaconselhou Joe Biden a candidatar-se à Casa Branca em 2016, para que o caminho da nomeação ficasse aberto para Hillary Clinton. E, para as eleições de 2020, o antigo Presidente norte-americano ainda não declarou apoio a qualquer candidato – como é habitual nestes casos, o antigo Presidente deverá apenas entrar na campanha para apoiar o nome indicado pelo partido para enfrentar o Presidente Trump.