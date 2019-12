Na Sé de Lisboa, foi o empreiteiro que protegeu os vestígios arqueológicos

Vestígios da principal mesquita de Lisboa durante o período islâmico da cidade, até agora inéditos, foram encontrados nos claustros da Sé e estiveram em risco de ser demolidos porque a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) demorou vários meses a tomar decisões sobre eles. Com a indefinição da tutela, por um lado, e a pressão do arquitecto para prosseguir com o projecto aprovado, por outro, coube ao empreiteiro um papel improvável: permitiu a salvaguarda dos vestígios ao optar por suspender os trabalhos naquele local.

Continuar a ler