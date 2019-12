Inspecção do Ambiente averigua licenciamento de hotel junto à Praia, em Matosinhos

O Ministério do Ambiente divulgou ao início da tarde desta segunda-feira, que vai ser aberto um processo de averiguação ao licenciamento de um hotel em cima da Praia da Memória, em Matosinhos. A decisão foi tomada no mesmo dia em que foi noticiado que a obra em causa, que estava parada para negociações com o promotor, vai ser retomada.

“Face às notícias que dão conta da construção de um hotel num terreno junto à Praia da Memória, em Matosinhos, o ministro do Ambiente e da Acção Climática, João Pedro Matos Fernandes, determinou a realização de uma averiguação ao processo de licenciamento, averiguação essa que será conduzida pela Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território”, lê-se na curta nota enviada ao PÚBLICO pela tutela do Ambiente.

Esta segunda-feira, o Jornal de Notícias dá conta do reinício eminente da obra, após o falhanço nas negociações para “transferência” do projecto hoteleiro para uma nova localização. A obra, licenciada quando o actual secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, presidia à Câmara de Matosinhos, tem todos os pareceres necessários e só não avançou mais depois de, perante as críticas da população, se ter encetado, com o aval do promotor, um processo negocial.