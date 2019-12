“Se em cinco anos resolvermos 50% dos casos das ilhas do Porto, é excelente”

Chegou à Câmara do Porto em 2014 como director da presidência e assumiu, em 2017, a presidência da empresa municipal Domus Social. É vereador de três das pastas mais importantes do município: Habitação, Coesão Social e Educação. Fernando Paulo acredita num modelo de habitação pública mais diversificado, não só com casas sociais, mas também com apoio ao arrendamento e rendas acessíveis. O Porto poderá, em breve, testar um projecto-piloto e alargar o apoio ao arrendamento para períodos de dez anos ou até a carência habitacional terminar. Mas “a democratização do acesso à habitação ainda vai demorar muitos anos”, assume o autarca com 24 anos de experiência em Gondomar, 19 dos quais como vereador de Valentim Loureiro, num momento em que o Porto apresenta a sua Estratégia Local de Habitação para se candidatar ao Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - 1.º Direito. A pobreza “estrutural”, a insuficiência do RSI, o drama dos sem-abrigo, a recuperação das ilhas, reabilitação urbana, turismo. Que ideias tem Fernando Paulo?

