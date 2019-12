Quarenta anos depois, John Travolta e Olivia Newton-John revivem Grease

O evento Meet n’ Grease, que convida o público a cantar os icónicos temas do filme de 1978, teve outro brilho, no último fim-de-semana, em West Palm Beach, Flórida, ao apresentar as estrelas John Travolta e Olivia Newton-John vestidos tal qual Danny e Sandy. E até parece que não se passaram, entretanto, quatro décadas.

“Pela primeira vez vestidos como as personagens desde que fizemos o filme!”, escreveu Newton-John na sua conta de Instagram, como legenda à imagem que a mostra, aos 71 anos, como a menina de liceu, num delicado conjunto de saia amarela comprida e rodada, camisa branca cintada e casaquinho a combinar com a saia. Ao seu lado, um sempre rebelde Travolta que, aos 65 anos, continua a ficar tão bem de preto e casaco de cabedal como sempre.

Mais A carregar...

Mais tarde, durante uma sessão de perguntas e respostas com os fãs, Newton-John vestiu uma jaqueta de couro e leggings pretas justas, a lembrar o estilo que marcava o final do filme e a coreografia do tema You're the one that I want, escrita e produzida pelo australiano John Farrar, responsável também pelo hit de Newton-John I honestly love you, de 1975.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Realizado por Randal Kleiser — que dirigiu outros êxitos, como A Lagoa Azul (1980) —, o filme estreou em Portugal a 11 de Maio de 1979, com o título Grease - Brilhantina. O filme, que marcou uma geração por todo o mundo, conta a história de uma paixão de Verão.

Nas férias, a australiana Sandy (Olivia Newton-John) conhece o norte-americano Danny Zuko (John Travolta) e apaixona-se. E, quando tudo aponta para que nunca mais se vejam, os pais de Sandy decidem ficar nos EUA e ela matricula-se na escola de Danny. Mas, afinal, ele não é só o ser meigo que ela conheceu nas férias; é também o “rei” do liceu e o líder de um bando de rufias, com uma (má) reputação a manter.