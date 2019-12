Casa de Ecclestone em zona nobre de Londres assaltada

O apartamento londrino da modelo britânica Tamara Ecclestone, filha do ex-patrão da Fórmula 1 Bernie Ecclestone, foi assaltado e terão desaparecido as suas jóias, cujo valor ronda os 64 milhões de dólares (57 milhões de euros).

De acordo com um porta-voz da modelo, citado pela Reuters, a segunda filha de Ecclestone, de 35 anos, ficou "zangada e abalada” por causa do ataque que conseguiu ludibriar tanto as equipas de segurança, que patrulham a rua 24 horas por dia, como o sistema de segurança privado de Ecclestone. Na rede social Instagram, a modelo referiu-se ao assalto, citando uma passagem do Novo Testamento, do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículo 17: “Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz”.

Tamara Ecclestone reside em Kensington Palace Gardens, entre as residências dos embaixadores de França e da Rússia e perto do palácio de Kensington, onde vivem os duques de Cambridge​, William e Kate.

O preço médio das propriedades neste bairro ronda os 36,5 milhões de libras (43,8 milhões de euros), de acordo com o portal online Zoopla, e a presença da polícia pode ser observada a todo o instante.

O tablóide The Sun informou que Ecclestone, modelo e celebridade no Reino Unido, tinha acabado de deixar o país para gozar as férias de Natal quando os ladrões entraram na propriedade pelo jardim e retiraram as jóias de todos os cofres escondidos no seu quarto.

"Infelizmente, posso confirmar que houve uma invasão de domicílio na casa da família Ecclestone-Rutland", disse um porta-voz, referindo-se ao marido de Tamara, Jay Rutland.

“A segurança está a colaborar com a polícia neste assunto. Tamara e a sua família estão bem, mas obviamente irritados e abalados com o incidente.”

A porta-voz da polícia não confirmou nenhum detalhe específico, mas disse que as autoridades tinham sido chamadas a uma casa no local, logo após as 23h de sexta-feira à noite, a propósito de uma queixa de um assalto. "Os agentes compareceram”, disse. “Foi relatado que uma quantidade de jóias de alto valor tinha sido roubada. Não houve detenções. As investigações prosseguem.”