OE avança para isenção parcial de IRS para jovens que começam a trabalhar

O Governo deverá oferecer, na proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020) que será entregue esta segunda-feira, uma isenção até 20% no pagamento de IRS durante dois anos aos jovens que, com pelo menos o ensino obrigatório concluído, entrem na vida profissional.

A intenção é noticiada pelos jornais Eco e Negócios, com base em versões preliminares da proposta de OE.

A medida consiste na aplicação, durante o primeiro ano, de uma isenção de 20% no IRS e, no segundo, de uma isenção de 10%. Durante o primeiro ano, a medida aplica-se até rendimentos mensais inferiores a 2194 euros (o equivalente ao valor de cinco IAS – Indexante dos Apoios Sociais). No segundo ano, a medida aplica-se aos rendimentos até 1097 euros.

O objectivo da medida é a de promover o emprego mais qualificado e facilitar a entrada no mercado de trabalho aos jovens.

Outras medidas presentes na versão preliminar do OE obtida pelo jornal Eco incluem também:

fim das mais-valias cobradas quando um imóvel deixa de estar afecto ao regime de alojamento local, desde que este permaneça no regime tradicional de arrendamento pelo menos durante cinco anos;

a subida de 25 mil para 27 mil euros do limite até ao qual se aplica a tributação autónoma a 10% dos veículos adquiridos pelas empresas;

a actualização dos escalões do IRS em 0,3%;

a subida da taxa do IVA nas touradas de 6% para 23%;

o aumento da dedução fixa por dependente no IRS a partir do segundo filho.

O documento final da proposta de OE apenas deverá ser apresentado esta segunda-feira ao fim do dia, seguindo-se um período de discussão e votação na Assembleia da República, onde os partidos podem fazer alterações.